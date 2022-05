Hintergründe: Warum Max Stiegl „Das Spittelberg“ übernimmt

Doch auch bei Max Stiegl und seinen bekannten Dogmen ändert sich einiges. Noch vor einem Jahr ließ Stiegl Veganern ausrichten, dass der Knappenhof kein Lokal für Fans dieses Ernährungstrends wäre.

Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen des rapiden Klimawandels haben Stiegl „peu à peu“ umdenken lassen. So werden auf der Karte im neu eröffneten „Das Spittelberg“ weniger Fleischgerichte, dafür zahlreiche vegetarische und vegane Kreationen auf der Karte zu finden sein. Der Zeitgeist verlange das jetzt. „Max ist ein Querdenker in vielen Bereichen. Es wird einige verwundern, welche Gerichte auf der Karte zu finden sein werden“, kündigt Ramsbacher an.

Die erfolgreiche Businesslady möchte das Interieur des Lokals umgestalten und es zu einem unkomplizierten Treffpunkt formen. Was noch offen ist, ist der Zeitpunkt der Wiedereröffnung. Hier stehen noch viele Ideen im Raum. „Wir können uns auch ein Pop-up-Konzept für den Sommer vorstellen. Oder eben eine erste Eröffnung im Herbst“, das wird schon bald entschieden.

Denn in zwei Wochen steht bei Ramsbacher eine Mega-Eröffnung am Programm – nämlich des Schlosshotels Seefels in Kärnten. Trotz permanenten Lieferschwierigkeiten wurde das Luxushotel am Wörthersee innerhalb von sieben Monaten – ohne Verzögerung – komplett renoviert.