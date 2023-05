Jamie Olivers Rückkehr: Neues Restaurant in London geplant

Neues Restaurant

Wie jetzt bekannt wurde, geht es für den 47-Jährigen auch beruflich wieder bergauf. Gegen Ende des Jahres soll ein neues Restaurant im berühmten Londoner Theatre Royal Drury Lane, eine der weltältesten Theaterstätten, eröffnen. Das neue Lokal soll von der Andrew Lloyd Webbers LW Theatres betrieben werden.

Freilandhendln und Käse von kleinen Käsereien: Im Mittelpunkt steht britische Esskultur mit saisonalen und regionalen Produkten. Die Zutaten kommen von Landwirten und nachhaltigen Fischereien, mit denen Oliver seit Jahren zusammenarbeitet, wie The Times berichtete.

"Der Verlust meiner britischen Restaurants war zweifellos eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens. Aber es liegt mir sehr am Herzen, ein positiver Teil der Branche zu sein. Wir haben unsere Lektionen gelernt, als wir die internationalen Restaurants vergrößerten - es gibt jetzt mehr als 70 in der ganzen Welt - und ich freue mich sehr darauf, dieses Restaurant in London zu eröffnen und mit einem außergewöhnlichen Team wieder die Öffentlichkeit zu bedienen."

Oliver möchte zu seinen kulinarischen Wurzeln zurückkehren, inspiriert von den Gerichten, mit denen er im Pub seiner Eltern aufgewachsen ist: "Es geht darum, die reiche und vielfältige britische Gastronomie-Szene in einem ikonischen, vertrauten Restaurant an einem ganz besonderen Ort zu feiern. Diese Gelegenheit bedeutet mir wirklich sehr viel."

Wie die Times berichtet, handelt es sich zwar um seine erste Eröffnung nach der Pleite, allerdings kam das Franchise-Geschäft nicht zum Stillstand: In aller Stille wuchs dieses auf 70 Restaurants in in 23 Ländern an.

Neues Buch

Auch für einen anderen Bereich scheint der Unternehmer wieder Energie zu haben: Der Bestseller-Autor veröffentlichte mit "Billy und der geheimnisvolle Riese" sein erstes Kinderbuch. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählt Oliver: "Meine Kinder wollten abends immer Geschichten hören. Sehr viel von dem, was ich mir da immer für sie ausgedachte habe, ist jetzt in Billy aufgegangen. Ich habe mich oft von dem leiten lassen, was meine Kinder gerade beschäftigt hat, ich wollte, dass sie sich durch meine Geschichten besser fühlen."

Der Legastheniker suchte eine besonders große Schriftart aus, die extra für Kinder mit Lernschwierigkeiten entwickelt wurde.