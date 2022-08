Hauptsache auf Instagram? Wenn Restaurants wie Filmkulissen aussehen

Das Schöne an der Gegenwart sind die widersprüchlichen Trends. So lässt sich unsere Zeit einerseits als Katastrophe mit Krieg, Inflation, Klimakrise und Abstiegsängsten erzählen, andererseits aber auch als Rückkehr der Goldenen Zwanziger, in denen Leute bei abflauender Corona-Krise wieder gern chic essen gehen. Du bist, WAS du isst, aber auch, WO du isst. Trend Eskapismus. Die Flucht aus dem Alltag in eine filmreife Welt scheint angesagt. Eine Zeitgeistfrage - oder besser Frage der Freizeit - lautet wohl: Wird das Ausgehen immer mehr für soziale Netzwerke inszeniert?

„Alles in dieser Bar ist als Erlebnis konzipiert“, schrieb zum Beispiel das Berliner Stadtmagazin „Tip“ über die auf weltstädtisch gemachte „Bellboy Bar“ am Gendarmenmarkt, in der Drinks zum Beispiel in einer Mini-Badewanne mit Entchen serviert werden. Das Bar-Restaurant mit mystisch-plüschiger Einrichtung (Zutritt erst ab 25 Jahren) ist ein Import aus der Szenemetropole Tel Aviv. Es ist nur beispielhaft für weitere fotogene Neueröffnungen in der deutschen Hauptstadt wie etwa auch das California-Dining-Lokal „MQ“ am Kurfürstendamm.