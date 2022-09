Great Taste Award: Diese Kärntner Schokolade erhielt begehrte Auszeichnung

Gegründet 1994, ist der Award „Great Taste“ heute das größte und am längsten bestehende Zertifizierungssystem für handwerklich arbeitende Lebensmittelhersteller und Spezialisten.

Schokolade liegt vermutlich ein wenig in der DNA der Familie. Seit 1914 besteht die Konditorei in Friesach, die Eltern der Zwillinge begannen vor rund 30 Jahren, Konfekt und Pralinen selbst zu produzieren. Vor zehn Jahren kamen Tafelschokoladen dazu: „Wir wollten damals ein Schokoladeprodukt, das man auch online bestellen und verschicken kann“, sagt Hanna.

Sortenvielfalt

Welche Sorten man in Großbritannien einreichte, entschied Chocolatier Dominikus – „eine Sommerschokolade und eine klassische“. Damit traf er den Geschmack der Bewertungsrichter, die in zwei Durchgängen verkosteten. Er wählte seine diesjährige Sommerkreation, eine weiße Schokolade, gefüllt mit Zitronencreme.

Das empfanden die Verkoster als eine „ungewöhnliche Idee“. In der Begründung betonten sie das süßsaure Wechselspiel. „Die Süße der weißen Schokolade wird durch die pikante Zitronenfüllung ausgeglichen.“ Schokolade Nummer zwei war hingegen ein langjähriger Klassiker aus Zartbitterschokolade mit Marillenmus. Sie punktete mit „Ausgewogenheit“, die in absoluter Präzision von Schokolade zu Aprikose übergeht. Das Besondere ist ein Schuss Marillenschnaps der Kärntner Edelbrennerei Pfau.

So wie bei den beiden Sieger-Schokoladen setzt die Familie Craigher einerseits auf hochwertige Zutaten, andererseits auf ausgewogene Kompositionen. „Wir machen schon auch Ausgefallenes, aber wir schauen darauf, dass die Grundstoffe zusammenpassen“, sagt Hanna. „Eine Fischschokolade wird es bei uns nicht geben.“