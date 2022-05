Schokoladen-Vielfalt abseits von Kuhmilch

Tierische Alternative aus Kamelmilch

Schokolade aus Kamelmilch ist etwa beim Meinl am Graben in Wien erhältlich – oder in den Webshops verschiedener Vertreiber. Geworben wird nicht nur mit den gesundheitlichen Vorzügen der Kamelmilch an sich, die für die Schokolade entweder tiefgekühlt oder als Milchpulver verwendet wird. Die ein wenig an Ziegenmilch erinnernde, leicht salzig schmeckende Milch soll nicht nur zahlreiche Vitamine (B-Komplex, C) und Eiweiße enthalten.

Zudem zeigten einige kleinere Studien positive Effekte auf Haut, Magen und das Immunsystem. Dazu soll das Milcheiweiß bei Laktoseunverträglichkeit besser verträglich sein (ähnlich wie bei Schaf- und Ziegenmilch). Eva Unterberger, Ernährungswissenschafterin und -bloggerin (essenzielles.at) relativiert allerdings einige der beworbenen Eigenschaften. Gerade für Personen, die an einer Milchzucker-Unverträglichkeit leiden, sei sie nicht geeignet.

„Auch wenn man immer wieder im Internet liest, Kamelmilch enthalte keine Laktose – das ist falsch. Sie enthält genauso viel Milchzucker wie Kuhmilch. Ebenso widerlegen lassen sich Behauptungen über den vermeintlich geringeren Fettgehalt. „Laut seriöser Nährwertberechnungen ist sie sogar etwas fettreicher als Kuhmilch.“ Vergleichbar ist aber der Kalziumgehalt beider. Unterberger gibt jedoch zu bedenken: „Schokolade isst man nicht wegen der gesundheitsfördernden Nährstoffe. Sondern sie ist ein Genussmittel.“ Sie betont, dass es sich um ein „exklusives Luxusprodukt“ handelt. 100 Gramm kosten zwischen acht und zehn Euro. „Aber ganz bestimmt genießt man ein so teures Produkt bewusster, weshalb man vielleicht die Menge eher im Auge behalten kann.“