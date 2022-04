Getestet: Immer noch Palmöl in vielen Nuss-Nougat-Cremen

Der Verein für Konsumenteninformation VKI hat 13 im Handel erhältliche Nuss-Nougat-Cremen getestet. Dabei waren lediglich fünf Produkte völlig frei von Palmöl. Während Palmöl in sieben Cremen immerhin "nur" als Ergänzung zu anderen Ölen enthalten ist, setzt Nutella von Ferrero als einziges Produkt sogar vollständig auf diese ökologisch bedenkliche Zutat, berichteten die Verbraucherschützer.

Für den Test analysierten sie u.a. Aufstriche von Milka, Lindt, Choco Nussa, Clever, dm und Rapunzel. Sie untersuchten den Geschmack (Verkostung mit Erwachsenen und Kindern), die Schadstoffbelastung, die Zusammensetzung, die Nährwertqualität und die Kennzeichnung. Zusätzlich wurde der Nutri-Score sowie der Nova-Score der Produkte berechnet.

Insgesamt gute Noten für süße Aufstriche

Die Verwendung von Palmöl, das als ungesund sowie ökologisch und sozial bedenklich gilt, und eine wenig verbraucherfreundliche Kennzeichnung führten dazu, dass das Zugpferd unter den Nuss-Nougat-Cremen nicht auf einem der Spitzenplätze landete. Abseits der "Palmölproblematik" fielen die Ergebnisse der Untersuchung großteils erfreulich aus: Insgesamt wurden elf "gute" und zwei "durchschnittliche" Bewertungen vergeben.

Liste mit Inhaltsstoffen lesen

"Es ist bedauerlich, dass die Verwendung von Palmöl in Nuss-Nougat-Cremen noch immer so weit verbreitet ist", kritisierte VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Eichberger. "Die umweltschädlichen Auswirkungen sind mittlerweile hinlänglich bekannt, und der Test zeigt, dass auch Cremen ohne Palmöl geschmacklich überzeugen können." Ob in einem Produkt Palmöl enthalten ist, muss in der Liste der Inhaltsstoffe angeführt sein.

Kaum Schadstoffbelastung

Erfreuliche Ergebnisse lieferte dagegen die Analyse auf Schadstoffe. Die Laboruntersuchung auf u.a. Mineralölrückstände, Cadmium und Schimmelgifte ergab, dass die Cremen kaum mit Schadstoffen belastet sind.

Viel Zucker, viel Fett

Die Nährstoffbilanz fiel wiederum erwartungsgemäß schlecht aus. "Nuss-Nougat-Cremen sind ein stark industriell verarbeitetes Produkt mit einem hohen Zucker- und Fettgehalt", so Eichberger. "Der Gesundheit zuliebe sollten wir Schokoaufstriche zu jenen Lebensmitteln zählen, die wir in der Regel nur selten und in Maßen konsumieren."

Die ausführlichen Testergebnisse gibt es in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift "KONSUMENT" und kostenpflichtig auf www.konsument.at/nuss-nougat-cremen22