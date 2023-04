Gesunde Limos? Was hinter dem Geschäft mit präbiotischen Drinks steckt

Präbiotische Erfrischungsgetränke haben keinerlei "magische" Wirkung auf die Gesundheit, sagt etwa Marion Nestle, Professorin für Ernährung, Lebensmittelkunde und öffentliche Gesundheit an der New York University gegenüber der Washington Post. "Wenn sie sie mit einer großen präbiotischen Wirkung vermarkten, ist das eine Übertreibung."

"Es gibt keine Beweise dafür, dass eines dieser Produkte einer ausgewogenen, ballaststoffreichen Ernährung überlegen ist", sagt auch Geoffrey A. Preidis, Sprecher der American Gastroenterological Association.

Variiert von Person zu Person

Außerdem, so sagen Experten, können Menschen die gleiche Dosis eines Inulinpräparats einnehmen und dennoch unterschiedlich darauf reagieren. So untersuchten Forschende von Stanford Medicine in einer Studie gesunde Erwachsene, die unterschiedliche Mengen Inulin und Arabinoxylan, ein Ballaststoff aus Getreide, aufnahmen. Sie sahen, dass Arabinoxylan den Cholesterinspiegel senkt, während Inulin in niedrigen Dosen eher die Bifidobakterien, eine Gruppe nützlicher Darmbakterien, erhöht.