Gedreht und gewendet: So gelingt das perfekte Fleischlaberl

Wer selbst schon einmal Fleischlaberln gemacht hat, wird das wissen. So ein Laberl ist alles andere als eine Scheibe. Etwas gerundet, mit ordentlich – nennen wir es ruhig beim Namen: Fleisch – sollte so ein Laberl aus Faschiertem um die Mitte herum durchaus aufweisen. Und wie das meiste Handgemachte kann sich da die eine oder andere Unregelmäßigkeit auftun. Anders verhält es sich da mit einem Burger. Der kann, schön platt gedrückt und in Formen gepresst, durchaus an eine Scheibe erinnern.

Möglicherweise hatte Jean-Luc Thiffeault für seine Berechnungen diese flache Burgerform vor Augen, denn er behandelt den Burger wie eine simple Scheibe, die nur einen Zentimeter dick ist. Thiffeault ist Mathematiker an der US-Universität von Wisconsin-Madison und näherte sich der Burger-Brat-Frage streng wissenschaftlich. Die optimale Zeit am Grill ist demnach kürzer als gedacht: Vier Mal solle gewendet und exakt 65 Sekunden gebraten werden. Nur ein Mal umgedreht sind es bereits 80,5 Sekunden.