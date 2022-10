Für kurze Zeit: KitKat wird in der veganen Variante angeboten

"Nachhaltig", aber nicht Fairtrade-zertifiziert

Der Schokoriegel wird laut Nestlé aus nachhaltig gewonnenem Kakao im Rahmen des Nestlé Cocoa Plans mit Zertifizierung von Rainforest Alliance™ hergestellt und ist vegan zertifiziert. Die Milch wird durch eine Alternative auf Reisbasis ersetzt, die die perfekte Textur und den perfekten Geschmack bietet. Der Riegel bietet immer noch die optimale Balance zwischen der knusprigen Waffel und der weichen Schokolade, die die Menschen kennen und lieben.

Die vegane Variante wird in der Nestlé-Süßwarenfabrik in Hamburg, Deutschland, hergestellt. Es wird in 15 europäischen Ländern verkauft, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Griechenland, Portugal, Polen, Ungarn und die Niederlande.

Fußabdruck

Über den gesamten Kreislauf vom landwirtschaftlichen Anbau bis zum Verbraucher hat die vegane Variante einen um 18% geringeren CO2-Fußabdruck als das originale Milchschokoladen-KitKat. Dies ist auf die Umstellung der Rezeptur auf rein pflanzliche Zutaten zurückzuführen. Die Kohlenstoffreduzierung ist vom Carbon Trust zertifiziert.

Corinne Gabler, Head of Confectionery für Europa: „Es gibt eine stille Revolution im Bereich des Naschens, da immer mehr Menschen nach pflanzlichen Leckereien suchen. Dies ist eine der größten Einführungen einer veganen Alternative einer großen Süßwarenmarke überhaupt und zeigt unser Vertrauen in diesen Trend."