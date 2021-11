Das sind die besten neuen Frühstückslokale in Wien

1. CHEZ BERNARD

Das Restaurant des neuen Hotel Motto (siehe Artikelbild) punktet in vielen Kategorien, das Frühstück aber ist absolut großartig. Ja, es gibt auch hier die unverzichtbaren Frühstücksgerichte wie Eggs Benedict & Co., aber in tollen, kreativen Variationen. Und mit selbst gemachtem Backwerk.

Wien 6, Schadekg. 20, 01/581 46 00, Mo–Fr 7–11.30, Sa, So 8–12.30 hotelmotto.at/chez-bernard