Fasching: Wiener Bäckerei verkauft jetzt den "Booster-Krapfen"

Luftiger Brandteig, weißer Zuckerguss, süße Füllung: Nach den Weihnachtskeksen ist vor den Faschingskrapfen.

Traditionell beginnt die Krapfen-Saison am 11. November und dauert bis zum Faschingdienstag. Fasching ist auch die Zeit des Verkleidens - mitten in der vierten Corona-Welle zeigt sich auch das klassische Brandteiggebäck in neuem Kostüm.