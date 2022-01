Die Kaffeetrends 2022 und wie gesund Butterkaffee wirklich ist

Der Österreichische Kaffeeverband hat die Trends für das heurige Jahre veröffentlicht und gibt Einblicke über die Kosumvorblieben der Österreich.

Vier Schwerpunkte sind es, um die sich das Lieblingsgetränk der Österreich dreht.

Trend 1: Kalter und trinkfertiger Kaffee

Schon seit einigen Jahren spielen kalteKaffeekreationen eine immer größere Rolle, allen voran der „Cold Brew“. Eisgekühlte Kaffeegetränke bedienen zudem den Konsumentenwunsch nach Erfrischung. Dies spiegelt sich auch in Kreationen wie etwa der Coffee-Tonic (fruchtiger Kaffee mit Eiswürfel und Tonic Water aufgegossen) wider.

Trend 2: Nachhaltiger und gesundheitlicher Aspekt

Die Nachfrage nach zertifiziertem und hochwertigem Kaffee steigt als auch nach Milchalternativen auf Pflanzenbasis. Musste man sich vor ein paar Jahren noch glücklich schätzen, wenn man zwischen Voll- und Halbfett bzw. laktosefreier Milch wählen konnte, sind jetzt neben Sojamilch vor allem Hafer-, Mandel-, Kokosmilch in Coffeeshops auf den Menükarten zu finden.

Trend 3: Profi-Produkte fĂĽr den Kaffee daheim

Das steigende Interesse und die wachsende Expertise der Konsumenten führt zu einem Ansteigen der Qualitätsstandards/Qualitätsniveaus in der gesamten Genusskategorie „Kaffee“. Ob im Kaffeehaus, im Coffee Shop oder eben auch pandemiebedingt in den eigenen vier Wänden – die Menschen wollen ihren Kaffee als Premiumerlebnis genießen. So zählt Spezialitätenkaffee zu den größten Trends im gesamten Lebensmittel- und Getränkesektor. Dies beginnt mit der Herkunft über den Anbau bis hin zu frisch gerösteten Bohnen und zu den unterschiedlichen Brühverfahren. Statt Vollautomaten werden nun auch verstärkt professionelle Siebträgermaschinen für daheim angeschafft

Trend 4: Kaffee muss nicht nur schmecken, er muss auch gut ausschauen

Die sozialen Medien beeinflussen unser Verhalten, unseren Konsum - auch beim Kaffee. 2020 gab es den Hype rund um den sogenannten Dalgona-Kaffee (ein koreanischer Schlagsahnekaffee). Der Dalonga-Kaffee wild laut Verband als Pandemie-Getränk in die Geschichte eingehen.