Winterlich frisch: der Tannenspritzer – Tannensirup mit Mineralwasser gemischt. Für den Sirup werden Tannennadeln oder junge Zweige mit Wasser und Zucker aufgekocht, Zitronensaft und etwas Säure zugeben, ziehen lassen, filtern – in Flaschen abfüllen. Hält einige Wochen und gilt in Omas Apotheke als Geheimwaffe gegen Husten. Eine spannende Rezeptesammlung zum Thema „Christbaum-Verwertung“ hat die britische Bäckerin Julia Georgallis in Buchform gegossen: In „How To Eat Your Christmas Tree“ finden sich viele Anregungen zum Recycling von Fichte, Tanne und Co.