Barrierefreie Torte für Menschen mit Schluckbeschwerden

Betroffen seien vor allem Menschen im höheren Alter. "Zwischen 12 und 20 Prozent der Patientinnen und Patienten in Akutspitälern leiden an Schluckstörungen. Ab 65 Jahren zählen durch Schluckstörung hervorgerufene Lungenentzündungen zur fünfthäufigsten Todesursache in den USA", sagt die Leiterin der Klinischen Abteilung Phoniatrie-Logopädie am Universitätsklinikum AKH Wien, Doris-Maria Denk-Linnert.

Und die Anzahl der Betroffenen würde steigen, sagt der Logopäde Björn Degen vom Dysphagiezentrum Wien.