Essay: "Du bist ja gar nicht braun"

Man würde denken, als Erwachsene könne man auf solcherlei Kindheitserinnerungen zurückblicken und lachen. Man würde irgendwann akzeptiert haben, dass man einfach nicht der Typ für exotische Strandbräune ist. Dann würde man zu diversen Schmink-Utensilien greifen und Wimpern und Augenbrauen einfach dunkel malen.

Das stimmt so keinesfalls. Und auch meine Umwelt scheint die Tatsache, dass ich partout keinen sommerlich-akzeptablen Farbton annehme, einfach nicht hinnehmen zu können. Spätestens Anfang Juni, wenn in der U-Bahn die anderen Menschen beginnen, wie Karamell-Bonbons auszuschauen, geht es los. Jahr für Jahr, ganz egal ob ein bronzener Teint gerade im Trend ist oder nicht. Ob ich denn gar nicht braun würde? Nein, total überraschend auch in diesem Sommer nicht.

Kuh -Look

Wenn mich zur selben Zeit Freunde dann auch nur beim kürzesten Aufenthalt in der Sonne besorgt fragen, ob ich eh Sonnencreme dabeihätte, dann werfe ich mich in den Kampf.

Da das mit dem Sonnenlicht nie wahnsinnig gut funktioniert hat, versuche ich es mit dem Griff zum Selbstbräuner. Nur um jedes Jahr wieder festzustellen, dass ich nach Gebrauch weniger einer Strandnixe ähnle, als einer gefleckten Kuh auf der Alm.

Die Wissenschaft hat für mein Problem natürlich eine genaue Erklärung. „Warum werde ich nicht braun?“, google ich und erfahre: Mir fehlen Pigmentzellen, die Melanin produzieren. Das ist genetisch vererbt (bei mir wohl väterlicherseits) und tun kann man dagegen eigentlich nichts. Aha.

Das ist insofern schlecht, als mich heute noch jede Bemerkung über meinen extra-hellen Hautton in peinliche Berührtheit versetzt. Statt braun werde ich dann in Sekundenschnelle rot vor Scham. Letztere ist rational natürlich vollkommen unbegründet, über die Jahre aber hervorragend antrainiert.

Am liebsten würde ich in solchen Momenten dann ausholen und die ganze Geschichte ab meinen erfolglosen Italien-Urlauben erzählen. So viel Zeit ist meistens nicht. Darum also dieser Text und an seinem Ende die freundliche Bitte: Reichen Sie mir doch kommentarlos die Sonnencreme.