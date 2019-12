Wie Eltern den Weihnachtszauber bewahren

Philosoph Uly Paya macht sich mit Kindern Gedanken über die wichtigen Fragen des Lebens, erzählt er: "Wir reden über das Spannungsfeld von Glauben und Wissen oder was es bedeutet, etwas zu haben. Viele verbinden Weihnachten mit dem Bild, das sie im Religionsunterricht und in den Medien bekommen. Wir reden auch darüber, woran man glauben kann und welche Werte uns wichtig sind", so der Initiator zahlreicher Schul-Philosophie-Workhops.

Die gemeinsame Vorfreude verbindet Familien. Mama Barbara Bonka nützt die Zeit für einen Adventkalender, der glücklich macht – süß, aber ohne Süßigkeiten: "Ich schreibe jeden Tag eine persönliche Nachricht, etwa ‚Ich liebe es, dass du so offen und freundlich auf andere Menschen zugehst’."