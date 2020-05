Erste Kreditkarte der Welt wird versteigert

Entwickler Jerome Svigals trug diese erste Kreditkarte 40 Jahre lang in seiner Brieftasche - als viele Amerikaner schon längst ein halbes Dutzend Kreditkarten besaßen. Laut Sotheby`s wurde im vergangenen Jahr allein in den USA 20 Milliarden Mal mit dem Plastikgeld gezahlt - und es stehen 972 Milliarden Dollar an umlaufenden Kreditkartenzahlungen aus.