Er 101, sie 91: Rührende Liebesgeschichte zum 74. Hochzeitstag

Ein aus Sizilien stammendes Ehepaar hat den 74. Hochzeitstag gefeiert. Die beiden Eheleute, die 1947 in Castel di Judica nahe der sizilianischen Stadt Catania geheiratet hatten, sind 101 und 91 Jahre alt.

Der italienische Popsänger Ultimo widmete Domenico und Domenica Maugeri nun eine Serenade, die er auf Instagram teilte und damit zu Herzen rührt.

16 Jahre war Domenica Maugeri alt, als sie ihren künftigen Mann kennenlernte, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica". Domenico kämpfte während des Zweiten Weltkriegs mit den italienischen Truppen im damaligen Jugoslawien, und es dauerte fast zwei Jahre, bis er nach dem Waffenstillstand nach Sizilien zurückkehrte.

Sie liefen weg - für ihre Liebe

"Ich war nach dem Krieg oft bei Domenica zu Hause, weil ich ihren Bruder kannte, und so verliebte ich mich von Mal zu Mal", erzählte er. "Ich war noch ein Kind, und als wir vom Heiraten sprachen, standen meiner Mutter die Haare zu Berge: Ich sei zu jung, ich würde einen Fehler machen. Um mich daran zu hindern, Domenico zu sehen, schickte mich meine Mutter zu einer Tante", berichtete Domenica.

Das Paar beschloss daher von zu Hause wegzulaufen und heimlich zu heiraten. Domenico und Domenica heirateten am 9. Februar 1947 um 5.00 Uhr in der Dorfkirche. Nur das Paar und vier Trauzeugen waren anwesend. In den 1970er-Jahren zogen die beiden nach Turin, wo Domenico eine Stelle in einer Autofabrik fand. Domenica arbeitete als Schneiderin.