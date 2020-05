Eine Lehre, die etwas länger dauert

Die Diakonie bietet die IBA bereits seit 2003 in Kärnten und Salzburg mit knapp 25 Plätzen an. Die Jugendlichen, die nach ihrem Abschluss zu fast 100 % auf den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden können, haben die Möglichkeit, eine Lehre als Koch / Köchin, Restaurantfachkraft oder LandschaftsgärtnerIn zu absolvieren. Die so genannte Anlehre, für all jene, die den Anforderungen einer IBA noch nicht gewachsen sind, ist in Kärnten auch in den Bereichen Malerei und Tischlerei möglich, auf knapp 40 Plätzen und das bereits seit Beginn der 1980er Jahre. „Je höher die Praxis der Arbeit, desto höher auch das Selbstbewusstsein und das Erlernen von Fähigkeiten der Lehrlinge. Daher werden bei uns auch keine Übungsstücke produziert, sondern zum Beispiel von der Tischlerei die Möbel als Maßanfertigungen für unsere Montessorischulen in Kärnten hergestellt,“ so Chalupka abschließend.