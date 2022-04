Eine Jugendliche erzählt: Mein Weg aus der Depression

Mit Zuversicht in die Zukunft

Laura Schuh hat diese dunkle Zeit hinter sich gelassen. Die Narben sind zwar noch zu sehen, sie erinnern sie aber daran, dass sie es geschafft hat, diese Zeit zu überstehen. Angst davor, dass es ihr wieder einmal so schlecht wie vor zwei Jahren gehen könnte, hat Laura nicht: „Ich habe auch keine Angst davor, irgendwo hinunterzufallen, oder mir den Arm zu brechen. Wenn es so kommt, dann kommt es so. Ich weiß jetzt, was ich in solchen Situationen tun muss.“