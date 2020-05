Ein Date mit dem Hundeflüsterer

Gestatten: Lily. Ich bin vier Jahre alt und teile mein Dasein mit dem KURIER-Kolumnisten Dieter Chmelar und seinem (Ehe-) Frauli, der Lehrerin Brigitte. Mein spätabendliches "Gassigehen" in die Wiener Stadthalle verdanke ich wohl dem Umstand, dass der – in aller Herrlis Länder (114 an der Zahl!) bejubelte und bejaulte – TV-Hundeflüsterer Cesar Millan (45) und ich dieselben geografischen Wurzeln haben: Wir sind beide stolze Mexikaner. Nur so nebenbei: Chihuahua spricht man Tschiwawa aus, nicht Tschintschilla oder Tschewaptschitschi.