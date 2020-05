Boykott-Aufruf gegen Hundeflüsterer

Demnächst wird die Zahl der Hunderatgeber die der Kindererziehungsbücher übersteigen. Kein Wunder. Immer mehr Hunde sind Ersatzkinder und werden als solche behandelt. Was oft zu Verhaltensunregelmäßigkeiten führt, die neue Ratgeberliteratur erfordern.

Immer mehr Hundeschulen, -coaches, -trainer beraten immer mehr hilflose Hundehalter. Und jetzt kommt er nach Wien. Der angeblich größte Hunde-Reparierer der Welt: Cesar Millan, begnadeter Selbstinszenierer, gnadenloser Hundebezwinger. Die ganze Stadthalle will er am Wochenende unterwerfen. Sein Lieblingswort: "Führung!"

Die erarbeitet er sich bei Hunden, je nach Widerstand, mit Drohung, Einschüchterung, Gewalt. Das führt mittlerweile vielerorts zu Protesten durch Tierschützer und Hundeverbände. So auch in Wien. Wäre es nicht wirksamer, der Selbstentlarvung ihren Lauf zu lassen? Wenn sich einer "Hundeflüsterer" nennt, jedoch eine lautstarke Körpersprache an den Tag legt, kann jeder selbst entscheiden, ob er sich so einem Ratgeber unterwirft.