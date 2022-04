Dürre, Starkregen und Frost: So bereitet man das Gemüsebeet vor

Wenn der Sommer heiß wird und der Regen prasselt

In Bezug auf Hitze und Starkregen ist es prinzipiell ratsam, auf widerstandsfähige Sorten zurück zu greifen. So sind etwa Buschbohnen besser als Stangenbohnen, weil sie sich selbst durch ihr Blattwerk schützen. Es ist auch ratsam, gewisse Sorten gemeinsam als Mischkultur auszusetzen. Karotte und Salat ergänzen einander zum Beispiel ideal. Generell kann man Salat mit vielen Pflanzen kombinieren. Ist der Boden dicht bewachsen und somit geschützt, haben Hitze und Starkregen weniger Chance, das Wurzelwerk zu zerstören. Auch Paradeiser und Basilkum mögen einander sehr.

“Ich muss jetzt die Paradeiser in Schutz nehmen, weil man ja immer sagt, die brauchen so viel Wasser. Das stimmt nur, wenn sie im Kübel angepflanzt werden. In Wirklichkeit sind diese Pflanzen Trockenkünstler, sie machen nämlich Wurzeln bis zu drei Meter - Länge und Tiefe”, erzählt Batakovic. Wer es aushält, die Paradeiser auch Trockenreizen auszusetzen und das Gießen unter Kontrolle zu bringen, der regt das Wurzelwachstum in die Tiefe an und kann sich später über starke Pflanzen freuen. “Paradeiser müssen eine Nahtoderfahrung machen”, sagt Batakovic. Zu bevorzugen sind Sorten, die haarige Blätter haben, weil die kleinen Härchen ein Schutz gegen Verdunstung sind und die Pflanze dadurch Trockenperioden besser übersteht. Um die richtige Gemüsekombination für das eigene Beet zu finden, kann man bei Natur im Garten eine Mischkulturscheibe beziehen, es finden sich aber auch zahlreiche Informationen dazu im Internet.