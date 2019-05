Dreiäugige Schlange auf australischem Highway gefunden

Schlangen: Bei vielen Menschen lösen sie Ekel und Angst aus. Die Bilder eines Exemplars, die derzeit im Netz kursieren, dürften sogar Hartgesottene schaudern lassen. Denn: Das Tier hat drei Augen.

Mitarbeiter des Northern Territory Parks and Wildlife Service sollen die Schlange im März auf einer Autobahn in Nordaustralien aufgelesen haben. Ranger entdeckten sie in der Nähe der Stadt Humpty Doo, 40 km südöstlich von Darwin.

Natürlicher Fall

In einem Facebook-Posting bezeichnete die Wildtierbehörde die Entdeckung als "eigentümlich". Experten nehmen an, dass das dritte Auge der Schlange auf eine natürliche Mutation zurückzuführen ist.