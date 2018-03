Dompfarrer Toni Faber über Ostern: "Etwas, das uns Hoffnung gibt"

Die Menschen haben also ein Bedürfnis, an etwas zu glauben. Die einen glauben an einen Schutzring um ein Krankenhaus, die anderen an Gott. Wo ist der Unterschied?

Ich glaube dort, wo aus etwas keine Geschäfte gemacht werden, dort, wo Menschen in ihrer ganzen Bedürftigkeit ernst genommen werden. Dass wir ihm nichts verkaufen wollen, sondern ihm wirklich im Gesamtplan des Lebens dienen wollen und ihm sogar über den Tod hinaus etwas bieten können. Nicht etwas, das käuflich ist, sondern wo wir demütig, bescheiden, sehr vertrauensvoll unser Bitten an Gott richten. Wenn Sie um den Segen bitten und empfangen, kriegen Sie den Segen ja nicht nur für sich, sondern Sie sollen damit selbst zum Segen werden für sich, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Arbeit.

Was ist wichtiger – die Auferstehungsfeier am Karsamstag oder das Hochamt am Ostersonntag?

Jedes Innehalten hilft mir in meinem Menschsein. Wenn ich dazu die Hilfe meiner gläubig versammelten Gemeinschaft in Anspruch nehme, werde ich auf diesem Weg des Innehaltens weiterkommen.

Und wie wichtig sind Rituale wie etwa die Osterbeichte heute noch?

Heute sehen wir die Beichte als Aussprache, nicht als Maßregelung. Das Urteil Gottes ist, dass er uns liebt, dass wir Belastendes loslassen, ihm geben dürfen. Natürlich ist die Osterbeichte eher etwas für kirchlich Sozialisierte. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir gerade vor Ostern zwei, an manchen Tagen sogar drei Beichtzimmer im Stephansdom besetzt haben, von der Früh bis zehn Uhr abends, und die Schlangen davor nicht kürzer werden. Dieses Angebot nehmen dann gerade Menschen auch nach zehn, 20, 30, 40 Jahren wieder neu wahr. Weil sie sagen: Das liegt mir schon lange auf dem Herzen, das möcht ich wirklich los werden. Dafür ist die Osterbeichte natürlich genial.

Für evangelische Christen ist der Karfreitag der Hauptfeiertag des Osterfests – warum steht für Katholiken der Ostersonntag an erster Stelle?

Das hat sich durch die Reformation herausgebildet, das Äußere drumherum weniger wichtig zu nehmen und die liebende Hingabe Jesu völlig in das Zentrum zu stellen. Wir wollen die Osternacht auch feiern, wir wollen das österliche Hochamt feiern. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Wo wir heute mit den Evangelischen hundertprozentig übereinstimmen: Es geht um den Dienst Gottes durch die liebende Hingabe an den Menschen, dass er auferstehen kann. Ob das jetzt bei den Evangelischen ganz besonders gefeiert wird oder bei uns Katholiken am Karfreitag nicht so viele in der Kirche sind, wie in der Osternacht oder beim Osterhochamt. Das gemeinsame Bestreben, den Menschen in seiner Sehnsucht nach vollendetem Leben zu stärken, ist das Größere.