Am 1. April ist Ostern.

Zu Ostern feiern viele Christen die

Auferstehung von Jesus.

Hier wird die Oster-Geschichte für Kinder

einfach erzählt.

Palmsonntag

Am Palmsonntag wird daran erinnert, dass

Jesus auf einem Esel nach Jerusalem gekommen ist.

Die Menschen dachten, dass er ihr Befreier ist.

Die Menschen haben auch gehört, dass

Jesus kranke Menschen geheilt und Wunder

vollbracht hat.

Jesus sagt jedoch, dass sich die Menschen

nicht erwarten sollen, dass er sie befreit.

Sie sollen versuchen, sich selber zu befreien.

Gründonnerstag

Am Tag vor seinem Tod lädt Jesus seine

Freunde zum Abendessen ein.

Vorher wäscht er ihnen die Füße, das

war seinen Freunden peinlich.

Er zeigt ihnen damit, dass man immer

anderen helfen soll.

Deswegen waschen noch heute Priester

und Bischöfe an diesem Tag in der Messe

Kranken oder Armen die Füße.

Beim Abendessen sagt Jesus, dass er sterben muss.

Die Menschen sollen daran glauben,

dass er wieder auferstehen wird.

Auferstehen bedeutet, dass jemand,

der schon gestorben ist, wieder zum Leben erwacht.

Er gibt seinen Freunden Brot und Wein und

sagt, dass es sein Fleisch und Blut ist.

Sie sollen davon essen, damit er in ihnen ist.

Seine Freunde sind über seine Worte unglücklich

und streiten mit ihm.

Aber dann schlafen sie ein.

Während seine Freunde schlafen, spricht Jesus

ein Gebet an seinen Vater, den lieben Gott.

Als dann Soldaten kommen, um ihn zu verhaften,

könnte Jesus fliehen.

Aber er flieht nicht, weil er ja sterben muss,

um auferstehen zu können.

Seine Freunde wollen gegen die Soldaten kämpfen,

aber Jesus sagt, dass sie ihre Schwerter

hinlegen sollen.

Karfreitag

Der römische Herrscher Pontius Pilatus verurteilt

Jesus, weil er sich „König“ und „Sohn Gottes“ nennt.

Aber eigentlich hat er niemandem etwas getan.

Um 3 Uhr am Nachmittag wird Jesus auf ein

großes Kreuz genagelt, dabei stirbt er auch.

Aus dem Grund läuten am Karfreitag ab 3 Uhr

bis Ostersonntag keine Glocken.

Ostersonntag

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag

verschwindet Jesus Körper aus dem Grab.

Man sagt, er ist auferstanden.

Das feiern wir zu Ostern mit einer Messe in der Kirche.

Seine Freunde wollen zuerst nicht glauben,

dass Jesus auferstanden ist.

Aber in den kommenden Tagen erscheint ihnen Jesus.

Jetzt erst verstehen sie, dass der Tod von Jesus

ein Neuanfang war.