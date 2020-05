Die wichtigsten Termine rund um die Schule

Ob Übersetzungsprogramme, Schwimmbrillen oder Schulbuffets – beim KONSUMENT-Schülerwettbewerb „jetzt teste ich!“ 2012/2013 können Jugendliche Produkte und Dienstleistungen ihrer Wahl testen und Preisgelder in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro gewinnen. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sponsert zum mittlerweile dritten Mal den OeNB-Sonderpreis „Wirtschaft und Finanzen“, der erstmals in Höhe von je 1.500 Euro in beiden Altersgruppen vergeben wird. Erstmals wird zudem im Rahmen des Hauptwettbewerbes der vom Österreichischen Umweltzeichen gesponserte „Umweltzeichen-Preis“ vergeben.

Die Anmeldefrist wird nun bis zum 15. Februar 2013 verlängert – damit alle interessierten Nachwuchstester sich noch rechtzeitig anmelden können. Das Online-Anmeldeformular gibt es auf:

http://www.konsument.at/jetzt-teste-ich