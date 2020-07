Die Abenteuer der Familie Piccard

Jacques tauchte 1960 sogar noch tiefer – er erreichte als erster Mensch den Marianengraben im westlichen Pazifik. Ein Weltrekord, der bis heute ungebrochen ist. 10.911 Meter wurden gemessen. Wieder an Land erzählte Piccard, dass er am Meeresgrund einen Plattfisch gesehen hätte. Auch wenn ihm das anfangs niemand so richtig glauben wollte, so hat diese Entdeckung doch ein Umdenken bewirkt: In den 1950ern war es nämlich üblich, den Müll einfach in die Tiefen des Meeres zu kippen. Auch Atommüll sollte so entsorgt werden. Jacques Piccards Einsatz war es letztlich zu verdanken, dass das Versenken nuklearen Mülls verboten wurde.