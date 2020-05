Firma gründet eigene Schule

Viele mittelständische Unternehmen suchen verzweifelt nach Fachkräften. Der deutsche Maschinenbauer Groz-Beckert (Bundesland Baden-Württemberg) kam nun auf eine Idee, wie er dem Personalmangel den Kampf ansagt: Das Unternehmen will eine eigene Schule gründen. Die Privatschule und eine angeschlossene Kindertagesstätte sollen ab kommenden September Platz für bis zu 180 Kinder bieten. Der Ausbildungsleiter Nicolai Wiedmann hofft, „dass wir den ein oder anderen Spezialisten ins Unternehmen locken, wenn wir den Arbeitnehmern anbeiten, Familie und Beruf gut zu verbinden.

Gleichzeitig solle bei den Schülern durch Unterrichtsschwerpunkte bei Naturwissenschaften schon früh ein Interesse für Technik geweckt werden. 17,5 Millionen Euro investiert Groz-Beckert in das Gebäude, in dem neben der Schule und dem Kindergarten auch ein Gesundheitszentrum für die Mitarbeiter errichtet wird. Betrieben wird die Volksschule von der Klett-Gruppe, zu der auch der Schulbuchverlag Klett gehört. Groz-Beckert beschäftigt weltweit 7500 Menschen, davon 2200 am Hauptsitz in der Stadt Albstadt.