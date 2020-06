Details zu Google-Tablet durchgesickert

Das wirklich Bemerkenswerte am Google Nexus 7 soll der Preis sein. Das 8 GB-Modell soll 199 US-Dollar kosten, das 16 GB-Modell 249 Dollar. In diesem Preisbereich könnte das Google-Tablet zum direkten Konkurrenten für das Amazon Kindle Fire werden, allerdings stärkere Spezifikationswerte als jenes aufweisen.



Als Betriebssystem soll erstmals die Android-Version 4.1, Codename "Jelly Bean", zum Einsatz kommen. Als Hersteller des Geräts soll Asus fungieren. Wie Gizmodo Australia einräumt, könnte es sich bei dem erhaltenen Dokument auch um einen elaborierten Scherz handeln. Wo die Wahrheit liegt, wird man aber noch in dieser Woche erfahren.