Der Wettlauf zum Mond: Kalter Krieg und neue Pläne

Es musste natürlich eine Gottheit sein, diesmal eben eine chinesische. „Chang’e“ hieß das Weltraumvehikel, das im Jänner 2019 auf dem Mond landete. Auf der „dunklen Seite“, der anderen Seite, wohin es die anderen Götter, die Apollo-Missionen der USA, nie geschafft hatten.

Lange Zeit schien es, als hätte sich die Weltraumforschung buchstäblich an ihm sattgesehen, jetzt aber ist der Mond wieder ins Blickfeld gerückt. US-Vizepräsident Mike Pence kündigte im März an, dass die USA, „Astronauten innerhalb von fünf Jahren wieder auf den Mond schicken werden.“

Innerhalb von fünf Jahren, das hört sich nicht zufällig wie ein Echo der historischen Rede von John F. Kennedy an, in der er 1961 ein waghalsiges Versprechen machte: „Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt auf den Mond zu fliegen.“ Der US-Präsident musste hoch pokern. Die USA, obwohl wirtschaftlich und technologisch der Sowjetunion klar voraus, waren beim „space race“, also dem Wettlauf ins All, klar ins Hintertreffen geraten. Zum ersten Mal hatten die Sowjets die USA 1957 abgehängt, als sie mit „Sputnik“, den ersten Satteliten ins Weltall schickten. Der drehte seine erste Runde um die Erde und funkte dabei nervtötendes Gepiepse zur Erde, als wolle man die Amerikaner noch einmal daran erinnern, dass sie gerade abgehängt worden waren.