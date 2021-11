Dass Michael seine Lebenserinnerungen gemeinsam mit der Buchhändlerin und Autorin aufschrieb, hat einen besonderen Grund. Hartlieb hat eine historische Romanserie über Wien in den 1920ern geschrieben. Wichtiger Nebendarsteller: Arthur Schnitzler. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass sich Hartliebs Buchhandlung in der Nähe der alten Schnitzlervilla im Währinger Cottage-Viertel befindet. Eines Tages, schildert Hartlieb, sei Suse Schnitzler, Michael Schnitzlers Frau, in die Buchhandlung gekommen und habe nach dem neuen Band der Schnitzler-Reihe gefragt. Einer kurzen Plauderei folgte eine Einladung zum Kaffee und die für Hartlieb aufregende Offenbarung, dass der Schnitzler-Enkel Fan ihrer Roman-Reihe ist. „Meine Großmutter haben Sie gut getroffen, ich habe sie genau so in Erinnerung“, gratulierte er ihr. Ein Ritterschlag für die Schnitzler-begeisterte Autorin und der Beginn einer Freundschaft, die bald in den Regenwald und zur Aufzeichnung seiner Biografie führte.

„Der ewige Enkel zu sein, nervt ihn. Andererseits weiß er, dass der Name hilft. Er hat ganz allein sein Regenwaldprojekt aufgezogen. Hieße er Huber-Franzi, wäre das vielleicht weniger gut geglückt. Außerdem hat er dem Enkel-Dasein ein spannendes Leben draufgesetzt.“ Spannend genug, um etliche Medien dafür zu interessieren. Zeitung, Fernsehen, Radio – alle hatten bereits Termine. Und dann kam der Schlaganfall. „Er will, dass wir darüber reden. Dass wir den Leuten erzählen, was los ist. Er kann mit seinen Angehörigen kommunizieren und er nimmt alles wahr. Er wird diese Geschichte lesen.“