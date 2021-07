Das Leben als Dauerarbeitsloser

Der Thomas ist kein Einzelfall. Die Zahl der Jugendlichen, die nach schulischen Problemen nicht gleich den Sprung auf den regulären Arbeitsmarkt schaffen, steigt in Österreich stetig an (siehe das Interview unten). Was eine Reihe an Folgeproblemen nach sich zieht.

Manchmal versteht der 22-Jährige die Welt nicht mehr. "Ich will arbeiten, aber ich darf nicht", sagt er dann. Das Arbeitsmarktservice versteckt junge Menschen wie ihn in diversen Aktivierungskursen. Damit gilt er offiziell als arbeitssuchend, nicht als arbeitslos. Doch je länger er keinen Job findet, desto mehr wirkt diese Arbeitslosigkeit aufs Gemüt. Es gibt Momente, da zweifelt er an sich selbst: "Wenn ich nicht bald eine Arbeit finde, wird das mit mir nichts mehr. Das ist fad."

Die Leiden des jungen S. sind die Leiden einer ganzen Generation. Er hat die Hauptschule absolviert, wurde aber aufgrund von Lerndefiziten nach dem Maßstab der Sonderschule bewertet. Für einen wie ihn fatal: In einer Arbeitswelt, die sich immer schneller dreht, ist kein Platz für Menschen, die nicht auf Anhieb funktionieren.

Er hat dann bei Jugend am Werk eine Lehre als Textilreiniger absolviert und auch die Abschlussprüfung geschafft. Eine kurzfristige Anstellung in der Zentralwäscherei der Stadt Wien endete nach wenigen Wochen mit Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Seemüller will heute nicht ungerecht sein, und sagt dann doch, dass man ihn dort nicht unbedingt gerecht behandelt hat.

Er hat immerhin das Glück, dass seine Mutter, die ihn als Alleinerzieherin erzogen hat, weiterhin hinter ihm steht. Auch wenn sie weder seinen Musikgeschmack noch seine Lautstärkenvorlieben teilt – was zu Spannungen führt, wie der Filius mit einem Lächeln erzählt. "Sie sagt eh immer wieder, dass ich mir eine Wohnung suchen soll."

Im Verein T. I. W., der unter anderem vom Sozialministerium gefördert wird, wurde der 22-Jährige in den vergangenen Monaten jobfit gemacht. Er hat im Rahmen kürzerer Praktika als Regalschlichter bei Merkur und Baumax, als Tellerwäscher bei McDonald’s und in der UNO-City, Gärtner bei Austrotel, Autowäscher bei Clean Car und Aushilfskraft in der Aida gearbeitet. "Alle bisherigen Arbeitgeber haben seine Zuverlässigkeit bestätigt", macht Pädagogin Holub Werbung für den Kursteilnehmer. "Er hätte sich eine ehrliche Chance verdient."