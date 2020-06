DARPA enthüllt Hyperschallflug-Ergebnis

Laut dem DARPA-Bericht erreichte HTV-2 bei seinem Testflug knapp 13.000 Meilen pro Stunde oder 20.900 km/h. Der Test ging von der Vandenberg Air Force Basis in Kalifornien aus. Das HTV-2 wurde dabei an die Spitze einer Minotaur IV Rakete montiert und erst in großer Höhe gestartet. In neun Minuten flog das Hyperschallflugzeug 4.000 Meilen oder 6.400 Kilometer weit. Hyperschallflugzeuge werden im Übrigen solche Flugkörper genannt, die mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit (Mach 5) erreichen. Bei einer Geschwindigkeit von Mach 20 stieg die Außentemperatur der HTV-2-Hülle auf 1.925 Grad Celsius. Das DARPA-Fluggerät war mit Kohlefaser umhüllt. Stahl wäre bei der Temperatur geschmolzen.