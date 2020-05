Curiosity arbeitet während Marsflug

Der Marsrover "Curiosity" der NASA ist seit knapp drei Wochen unterwegs zum Roten Planeten - und arbeitet schon eifrig. Wie die US-Behörde am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, hat das autogroße Roboterfahrzeug auf seiner Reise damit begonnen, die Strahlung im Weltraum zu messen.



Der Rover ist das Kernstück einer technisch raffinierten Sonde, die am 26. November in Cape Canaveral ( Florida) auf den Weg geschickt wurde. Geht alles nach Plan, wird sie am 6. August 2012 ihr Ziel erreichen und das sechsrädrige Fahrzeug auf dem Marsboden aussetzen. "Curiosity" (Neugier) soll dann dort nach organischen Materialien suchen und herausfinden, wie lebensfreundlich oder auch -feindlich der Planet einst war und ist.



Die NASA hofft, dass die Forschungsergebnisse ihr bei der Planung künftiger bemannter Missionen zum Roten Planeten helfen. So muss sie wissen, wie gefährlich die Strahlung auf der Reise und auf dem Mars für Astronauten sein könnte.