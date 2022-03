Diese Fotos von der Hundeausstellung müssen Tierfans gesehen haben

Besitzer von insgesamt über 20.000 Hunden haben sich für das Event im britischen Birmingham angekündigt, nachdem es aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Zu sehen gibt es bei dem Event unterschiedlichste Rassen aus aller Welt, die in Disziplinen wie Agility und Gehorsam antreten.

Russische Pfoten dürfen nicht rein

Rund 1.800 Hundebesitzer sind mit ihren Schützlingen angereist, russische Tierfans müssen allerdings draußen bleiben. Der Kennel Club, der die Veranstaltung organisiert, hat beschlossen, Aussteller aus Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine zu verbieten.

Der Vorsitzende des Kennel Club erklärte, dass die Organisation 25.000 Pfund an die Federation Cynologique Internationale, eine weltweite Hundeorganisation, spenden werde, um Züchtern, Besitzern und Hunden in der Ukraine, Polen und Ungarn in Not zu helfen.

An Motiven zum Schmunzeln mangelt es den Fotografen vor Ort jedenfalls nicht: Von kreativen Hunde-Outfits bis zu intimen Momenten mit dem besten Freund des Menschen - das sind die besten Aufnahmen von der Hundeausstellung: