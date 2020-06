Brüssel: Probleme bei Drei-Orange-Deal

Dass die EU-Kommission eine vertiefte Prüfung für den "3"/Orange-Deal eingeleitet hat, sei nicht überraschend, sagte Telekom-Austria-Sprecher Alexander Kleedorfer am Freitag auf APA-Anfrage. 2005 wurde auch der Kauf von tele.ring durch T-Mobile vertiefend in Brüssel geprüft. Um den Orange-Verkauf an "3" über die Bühne zu bringen, muss Orange Austria ihre Billigtochter Yesss verkaufen: Sie soll an Marktführer A1 gehen. Dieser Deal wird nun ebenfalls genauer vom österreichischen Kartellgericht geprüft.



"Wir sind nach wie vor an Yesss interessiert", sagte Kleedorfer in Hinblick auf einen Artikel im "WirtschaftsBlatt" (vom Freitag), das unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, dass die Telekom Austria den Kauf von Yesss ad acta gelegt haben soll. "Wir haben detaillierte Unterlagen vorgelegt", betonte Kleedorfer. Die TA befinde sich in Kontakt mit den Behörden, allerdings müsse der Kauf von Yesss zu akzeptablen Bedingungen erfolgen, so Kleedorfer zur APA.