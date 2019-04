Brite: "Harry und Meghan haben meinen Instagram-Namen gestohlen"

Vor drei Jahren gab sich Kevin Keiley auf Instagram den Namen @sussexroyal. Nicht etwa, weil er von der britischen Königsfamilie angetan ist. Sondern, weil er großer Fan des Fußballvereins Reading FC ist – auch bekannt als The Royals – und in West Sussex lebt.

Nutzername gestohlen

Nun ist der Fahrlehrer seinen Usernamen los. Schuld daran sind keine Geringeren als Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan. Die beiden haben seit Dienstag einen eigenen Instagram-Account. Am Dienstag ging das offizielle Profil des Herzogs und der Herzogin von Sussex auf der Plattform an den Start. Bisher hatten sich Harry und Meghan einen Instagram-Auftritt mit Prinz William und seiner Frau Kate geteilt.

Kevin Keiley musste am Dienstag jedenfalls feststellen, dass Instagram seinen Nutzernamen geändert und diesem dem royalen Paar gegeben hatte. Und das, ohne Keiley zu fragen.

"Er wurde mir weggenommen"

Der Brite erfuhr durch eine SMS von dem Usernamen-Raub. "Ich habe eine witzige Nachricht von meinem Sohn erhalten, der sagte 'Haha, ich sehe, dass dein Nutzername weg ist'", sagt der 55-jährige gegenüber Radio 1 Newsbeat.

"Ich dachte 'Was soll das alles?' und er sagte 'Schau auf Instagram', also schaute ich auf Instagram und plötzlich war mein Name nicht mehr @sussexroyal, sondern @_sussexroyal_", so Keiley. "Er wurde mir weggenommen."