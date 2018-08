Bodyblog: Diese Klimmzugstange kann man überall hin mitnehmen

Jetzt hat er es schon wieder getan: Nach den Crossropes (Springschnüre in verschiedenen Gewichtsklassen) hat mein Liebster das nächste Fitness-Gerät angeschleppt – eine Klimmzugstange. Wie ein Hirschgeweih trohnt das Ding jetzt an der Wand. Nur, dass dieses Stahlgeweih keine Trophäe einer erfolgreichen Jagd ist, sondern vielmehr ein Mahnmal zur Jagd nach einem gestählten Körper.

Die meisten Sport-Gadgets, die er in seinem Eifer sammelt, lassen sich (noch) in einer Lade verstauen – bei diesem Anblick ist mir aber zunächst einmal das Ladl runtergefallen. „Keine Sorge, das kann man ganz einfach hinter einem Bild verstecken“, grinst er mich an.

Stirnrunzeln. Ungläubiges Lachen. Daraufhin hängt er das Gestänge aus der Montage aus, und es bleibt eine flache Platte an der Wand, über die er ein Bild hängt. „Tataaa!“ Während er sich wie ein Schneekönig über mein verdutztes Gesicht freut, zeigt er mir „das Beste an dem Ding“ und wir gehen hinaus in den Garten. Er zurrt an einem Baum einen Gurt fest, an dem wiederum eine Platte befestigt ist: Er klinkt das Gestänge dort ein und ... „Tataaa!“ Ja, da war ich baff.