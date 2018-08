Blinder Bergsteiger auf dem Mount Everest

Heute erklimmt Holzer als gut bezahlter Profi-Bergsteiger die höchsten Berge der Welt. Im Vorjahr viel beachtet als erster blinder Mensch den Mount Everest über die Nordroute. Firmen geben inzwischen viel Geld aus, um ihn für ein Motivationsseminar zu gewinnen. Und sein soeben erschienenes Buch Mein Everest dürfte ein ähnlicher Verkaufsschlager werden wie sein erstes über seinen persönlichen Balanceakt.

Blind am Seil? „Viele Jahre erntete ich dafür nur Kopfschütteln“, gibt der gelernte Heilmasseur zu bedenken.

Doch es gab einige Führungskräfte in seinem Leben, die sein Potenzial erkannten: seine Eltern, die sich selbst das Klettern beibrachten, um ihren Sohn mit neun Jahren auf den 2718 Meter hohen Lienzer Hausberg, den Spitzkofel, zu führen; den Bruckner-Hans, lange Jahre Leiter der Bergrettung und ein schlauer Fuchs, weil er als Erster erkannte, dass die Sinne eines Blinden und die eines Sehenden in der Wand eine perfekte Synergie ergeben; seine Frau Sabine und seine Mutter, die mit ihm in Ermangelung anderer zu den ersten Klettertouren aufbrachen.

In seinen Vorträgen gibt Holzer gerne sein Erfolgsprinzip zum Besten, er nennt es „dynamische Führung“, und vergisst nie darauf, sich bei seinen Eltern zu bedanken: „Sie haben mich geführt, sie haben sich aber auch von mir führen lassen, indem sie mir auf dem Berg öfters den Vortritt ließen.“

Jede gute Seilschaft, so wie jede erfolgreiche Firma, funktioniere aufgrund der dynamischen Führung, betont der blinde Bergsteiger. „Weil nie einer alles und der andere nix kann.“ Seine Stärken bei den Expeditionen sind „das Organisieren der Logistik und der Kohle“ und beim Aufstieg sein Gehör, sein Tast- und Spürsinn, was seinerzeit schon sein wichtigster Lehrer, der Bruckner-Hans, erkannte: „Ich spüre das schnelle Aufziehen eines Gewitters, da sehen die anderen alle noch einen blauen Himmel.“