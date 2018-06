Beschwerden über Kind mit Wutanfall: So wehrt sich der Vater

Es ist eine Situation, die alle Eltern kennen und fürchten: Das Kind will etwas, man sagt Nein, es wirft sich auf den Boden und fängt an, wie am Spieß zu kreischen. Das stellt nicht nur die Nerven der Eltern auf die Probe, die sich bemühen, konsequent zu bleiben. Das Einzige, das die Situation noch verschlimmert: Unbeteiligte Zuschauer, die sich mit Erziehungstipps einmischen oder sogar selbst versuchen, das Kind zu beruhigen. Genau das passierte Markus Brandl, der sich nicht nur Kommentare wie "Rotzbengel" anhören musste, eine Passantin riet ihm sogar, seinem Sohn eine zu kleben.

"Kopfschüttel-Passanten"

"Was bin ich nur für ein Rabenvater", schreibt Brandl in seinem Posting, das mittlerweile mehr als 55.000 Mal geteilt wurde. Er hatte ihm nach der Fahrt mit dem Feuerwehrauto eine weitere Fahrt mit dem Hubschrauber verwehrt. Dem "Kopfschüttel-Passanten", der seinen Sohn einen Rotzbengel nannte, richtet er aus: "Ein absoluter Sympath, dessen Meinung stets so großes Gewicht hat, dass Sie sie ungefragt jedem vor den Latz knallen."

Eine ältere Dame hat daraufhin sogar versucht, seinen Sohn "zu retten" und fragte ihn direkt, ob sie ihm denn helfen könne. "Liebe Teufelsbrille, Sie mischten sich ein. In genau dem richtigen Moment. Sie wussten, mit mir, dem völlig überforderten Vater, zu sprechen bringt nichts. Man muss direkt ans tobende Kind ran. Ja, man ist eine fremde Person für das Kind. Ja, man verschlimmert die Situation vielleicht noch." Die "Teufelsbrille" setzte mit ihrer Reaktion aber noch eins drauf: "Ihr Sohn ist aber ein ganz schön vehementer Störenfried. Kinder machen so etwas einfach nicht. Sie sollten ihm eine kleben!"