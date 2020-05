Eltern müssen zur Erziehungsberatung

Obsorge für ledige Väter

Ledige Väter können künftig gegen den Willen der Mutter die gemeinsame Obsorge beantragen. Das bisherige Veto-Recht der Mutter fällt. Die Entscheidung liegt beim Richter.

Antrag im Standesamt

Einigen sich ledige Eltern auf die gemeinsame Obsorge, kann diese beim Standesamt angemeldet werden (bisher bei Gericht).

Namensrecht

Egal ob ehelich oder unehelich – auch Kinder können künftig einen Doppelnamen haben (bisher nur ein verheirateter Elternteil).

Strittige Trennungen

Bei strittigen Trennungen gibt es künftig eine Abkühlphase von sechs Monaten. Die Obsorge-Regelung bleibt in dieser Zeit so, wie sie vor der Trennung war. Familien sollen in der Zeit von Experten (Sozialarbeitern, Psychologen etc.) unterstützt werden. Der Richter entscheidet dann über eine gemeinsame oder eine alleinige Obsorge.

Patchwork-Familien

Stiefeltern bekommen mehr Rechte. Sie erhalten Auskünfte beim Arzt oder dürfen eine Entschuldigung für das Kind des neuen Partners unterschreiben.