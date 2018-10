Beinloser Venezolaner fand in Kolumbien neues Leben als Rapper

Mit dem Rumpf auf dem Skateboard bewegt er sich fort, hebt sich auf seinen muskulösen Armen in die Busse. Dort sitzt er auf einem Geländer und rappt Hommagen an Barranquilla, die kolumbianische Hafenstadt an der Karibikküste, in der er vor neun Monaten angekommen ist.

Sprachkunst in den Öffis

Die Passagiere wirken verblüfft: Alca, wie er sich selbst nennt, scheint auf dem Geländer zu schweben, da die zweite Hälfte seines Körpers fehlt. Dann schwingt er sich wieder auf sein Skateboard und rollt durch den Gang, um Geld einzusammeln. An einem guten Tag kommt er mit 30.000 Pesos nach Hause - umgerechnet etwa 8,40 Euro. In Venezuela liegt ein ganzes Monatseinkommen bei umgerechnet 26 Euro.