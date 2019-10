Beim Teutates! Ist Asterix echt schon 60?

Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt ... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.

Mit dieser berühmten Einleitung fängt beinahe jede Folge der Comicreihe „ Asterix“ an – auch der erste Band mit dem Titel „Astérix le Gaulois“ („ Asterix, der Gallier“) begann so. Der Comic selbst erschien im Jugendmagazin „Pilote“ erstmals am 24. Oktober 1950 – der kleine Gallier leistet mit Freund Obelix bereits 60 Jahre Widerstand.

Felix natalis dies sit tibi! Alles Gute zum Geburtstag!

Asterix zählt zu den meistgelesenen Comicserien Europas. Sie lebt von Anspielungen, wiederkehrenden Gags und wurde in mehr als hundert Sprachen und Dialekte, u. a. Kölsch, Bayerisch oder Plattdeutsch übersetzt. Der Band „Der große Graben“ erschien in der Wienerisch- Kurt Ostbahn-Version „Da grosse Grobn“ (siehe "Wissenswertes" weiter unten). Weltweit wurden bisher 380 Millionen Alben verkauft, es folgten Real- und Zeichentrickfilme.

Anti-Helden-Geheimnis

Beim Teutates, was steckt hinter dem Phänomen?