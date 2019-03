Neues Kochbuch:Rezepte aus der Küche von Asterix und Obelix

Zaubertrank und Wildschwein – ohne diese Zutaten geht bei den Galliern gar nichts! Das ist auch im neuen Animationsfilm „Das Geheimnis des Zaubertranks“ so, der gerade in die Kinos gekommen ist. Das Thema Kulinarik spielte schon in den Comic-Klassikern von René Goscinny und Albert Uderzo eine große Rolle. Das liegt bei einer immer hungrigen Hauptfigur wie Obelix auch irgendwie nahe.