Abenteuer mit Asterix und Obelix

Wer mit Kind nach Paris fährt, bekommt von allen Seiten denselben Programm-Tipp: Eurodisney. Nach Frankreich fahren, um amerikanisches Fun-Park-Flair erleben? Passt nicht für alle. Echtes Lokalkolorit bietet dafür der Parc Astérix, ebenfalls außerhalb von Paris.

Wo sonst kommen Fans des Kult-Comics von Albert Uderzo so auf ihre Kosten? Am Eingang wartet ein Riesen-Astérix auf die Besucher, die mit Auto oder Shuttle-Bus von Louvre bzw. Flughafen ankommen. Bei ihm tauchen sie in die Welt der witzigen Gallier ein.