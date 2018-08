Bauchgefühl: "Der erste Impuls ist meistens der richtige"

Schwere Zeiten für die Erbsenzähler? Das Institut für Zukunftsforschung hat soeben ein Papier veröffentlicht, in dem „der Siegeszug der Emotionen“ in der Wirtschaft in Aussicht gestellt wird. Können Sie dieser Behauptung etwas abgewinnen?

Das ist gar nichts Neues. In den 1980er-Jahren wurde angehenden Managern noch erklärt: Du musst sachlich sein! Doch man hat dann sehr schnell begriffen, dass das gar nicht möglich ist, weil keine Entscheidung ganz ohne Emotion getroffen werden kann. Das ist in der Wirtschaft nicht anders als in meiner Arbeit als Psychologin.

Apropos: Wie viel Emotion dürfen Sie als Psychologin zulassen?

Ganz viel. Wenn mich in einer Beratung etwas berührt, wenn mich etwas freut oder traurig stimmt, zeige ich das meinen Klienten auch. Wichtig ist dabei, dass man authentisch bleibt. Mein Gegenüber muss erkennen können, dass meine Emotionen echt sind.

Albert Einstein maß dem Bauchgefühl im Forschungsprozess große Bedeutung zu. Hatte er recht?

Ein kluger Mensch, der damals schon gewusst hatte, was wir heute gut belegen können. Studien aus Sport, Management und Forschung zeigen eindeutig: Der erste Impuls ist meistens der richtige. Wir Psychologen nennen diesen ersten Impuls „implizites Erfahrungsgedächtnis“. Wenn wir also aus dem Bauch heraus entscheiden, greifen wir – ohne dass uns das in dieser Sekunde bewusst ist – automatisch auf unseren großen Erfahrungsschatz zurück.

Angst, Ekel, Wut: Regen uns negative Emotionen mehr auf?

Sie regen uns nicht mehr auf als die positiven. Aber sie führen kurzfristig zu deutlich intensiveren Handlungsimpulsen.

Warum ist das so?

Lange ist man davon ausgegangen, dass negative Emotionen wie zum Beispiel die Angst das Überleben des Menschen sichern, weil er bei einem Angriff sofort reagieren kann. Heute wissen wir, dass auch die positiven Emotionen wichtig für unser Überleben sind. Sie verleiten uns zwar nicht, spontan zu handeln, dafür wirken sie langfristig und nachhaltig. Denn erst die positive Resonanz mit anderen oder auch das Mitgefühl ermöglichen es uns, Gruppen zu bilden, in Gemeinschaften zu leben und uns fortzupflanzen.

Wofür lohnt es sich Ihrer Meinung nach, sich zu begeistern?

Für Neues, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Für andere Menschen, weil sie uns bereichern und positive Emotionen schenken, und nicht zuletzt für die Natur, weil sie einen wunderbaren Ausgleich zu meiner täglichen Arbeit und eine Energiequelle bietet.