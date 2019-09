Kann man den Obstbaum im Topf haben?

Die Birne ist es

Am Samstag (14. September) findet in der Arche Noah das Obstfest statt, mit Mostbirnen-Ausstellung, vielen Experten und guter Auswahl an Bäumen (Schaugarten Arche Noah, Schiltern/NÖ, 10–17 Uhr, www.arche-noah.at). Dort erfährt man dann auch, dass der Einfluss der Unterlage maßgeblich für das Größenwachstum ist. Schüller: „Unter der Veredelungsstelle ist die Unterlagssorte, darüber die Edelsorte.“ Für guten Erfolg braucht man also die richtige Obstsorte auf der richtigen Unterlage. Zum Beispiel Pfirsiche: „Die eignen sich – auf der richtigen Unterlage – sehr gut für Terrasse und Balkon. Und schmecken gut.“ Bei der Auswahl soll man laut der Expertin noch auf die Äste achten: „Für Kübelpflanzen sollten die Äste schon möglichst weit unten aus dem Stamm wachsen, dann kann man sie im Spalier ziehen.“ Ebenfalls gut eignen sich Birnensorten.