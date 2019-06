Axels Terrasseneintopf: Bienen auf der Privatterrasse

Der Profi öffnet einen der Stöcke auf seinem Dach (was Laien eben nicht tun sollten – „Grundsätzlich macht man sie so wenig wie möglich auf, man lässt sie in Ruhe“). Dabei trägt Kopetzky kurzes Poloshirt und kurze Hose. Statt der großen Rauch-Pumpe zündet er nur ein Fuzerl Eierkarton an. „Das bisschen Rauch reicht vollkommen.“ Tatsächlich sind die Bienen entspannt wie einst der Faule Willi. „Wir sind in Wien verpflichtet, die Unterart Carnica zu halten, bei der kann man ohne Schutz arbeiten, wenn man ruhig ist und alles richtig macht. Aber gestochen wird man ohnehin nur aus Unachtsamkeit.“