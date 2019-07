Australischer Rettungswagen soll Sterbenden letzten Wunsch erfüllen

Diese bewegende Geschichte soll sich nun regelmäßig wiederholen. Wie Queenslands Gesundheitsminister Miles mitteilte, soll der Krankenwagen mit den nötigen Geräten ausgestattet sein und von medizinisch geschulten Ehrenamtlichen gefahren werden, um den letzten Wunsch der sterbenden Patienten "erfolgreich und sicher" zu erfüllen. Als Erste wurde am Donnerstag die 92-jährige Betty Dowsett, die palliativmedizinisch versorgt wird, in den Botanischen Garten in Brisbane gebracht. Ein ähnliches Programm gibt es bereits in den Niederlanden.